«Миннесота» уступила «Баффало», несмотря на гол Капризова

«Баффало» на своей площадке оказался сильнее «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась после овертайма со счетом 6:5 в пользу «Сейбрз».

В составе победителей по дублю оформили Виктор Олофссон и Расмус Далин. Также по одному разу отличились Тейдж Томпсон и Дилан Козенс.

«Уайлд» ответили заброшенными шайбами в исполнении Маркуса Фолиньо, Йоэля Эрикссона Эка, Брэндона Дюхайма, Райана Хартмана и Кирилла Капризова.

В следующем матче «Баффало» примет дома «Филадельфию» (10 января), а «Миннесота» на своей арене сыграет против «Сент-Луиса» (9 января).