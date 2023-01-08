22 отраженных броска Самсонова помогли «Торонто» победить «Детройт»

«Торонто» на своей площадке оказался сильнее «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Мэйпл Лифс».
В составе победителей дубль оформил Джон Таварес. Также по одному разу отличились Митчелл Марнер и Понтус Хольмберг. Российский вратарь Илья Самсонов отразил 22 броска из 23.
«Ред Уингз» ответили заброшенной шайбой в исполнении Джейка Уолмана.
В следующем матче «Торонто» отправится в гости к «Филадельфии» (9 января), а «Детройт» примет дома «Виннипег» (11 января).
источник: «Советский спорт»