«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон», Георгиев сделал 28 сэйвов

«Колорадо» на выезде оказался сильнее «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Эвеланш».
В составе победителей отличились Кейл Макар, Натан Маккиннон и Брэд Хант. Российский вратарь Александр Георгиев отразил 28 бросков из 30.
«Ойлерз» ответили двумя заброшенными шайбами в исполнении Зака Хаймана.
В следующем матче «Колорадо» примет дома «Флориду» (11 января), а «Эдмонтон» отправится в гости к «Лос-Анджелесу» (10 января).
источник: «Советский спорт»