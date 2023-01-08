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Голевой пас Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Бостоном»

Игра прошла на льду «САП Центра».
08 января 2023 09:59

«Бостон» на выезде оказался сильнее «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Брюинз».

В составе победителей дубль оформил Давид Пастрняк. Также по одному разу отличились Брэд Маршан и Крэйг Смит.

«Шаркс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Марио Ферраро и Логана Кутюра. Российский нападающий Александр Барабанов сделал результативную передачу.

В следующем матче «Бостон» отправится в гости к «Анахайму» (9 января), а «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Аризоной» (11 января).

источник: «Советский спорт»
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