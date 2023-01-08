Голевой пас Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Бостоном»

«Бостон» на выезде оказался сильнее «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Брюинз».
В составе победителей дубль оформил Давид Пастрняк. Также по одному разу отличились Брэд Маршан и Крэйг Смит.
«Шаркс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Марио Ферраро и Логана Кутюра. Российский нападающий Александр Барабанов сделал результативную передачу.
В следующем матче «Бостон» отправится в гости к «Анахайму» (9 января), а «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Аризоной» (11 января).
источник: «Советский спорт»