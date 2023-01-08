«Это была моя мечта». Марченко - о первом хет-трике в НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко дал комментарий после своего хет-трика в матче НХЛ против «Каролины» (4:3 Б).

«Это была моя мечта - забросить три шайбы в домашней игре. Огромное спасибо фанатам, было здорово», - приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ.

Добавим, что «Харрикейнз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Макса Пачиоретти и Брэди Шея. Российский форвард Андрей Свечников сделал результативную передачу.

В следующем матче «Коламбус» отправится в гости к «Вашингтону» (9 января), а «Каролина» примет дома «Нью-Джерси» (11 января).