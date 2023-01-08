«Торпедо» обыграло в гостях московское «Динамо» и поднялось на второе место

Хоккеисты нижегородского «Торпедо победили московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет открыли хозяева льда, отличился Богдан Тринеев (10-я минута). Во втором периоде благодаря шайбе Алексея Кручинина (34) гости счет сравняли, а на 55-й минуте вышли вперед – шайбу забросил Максим Федотов. Антон Сизов на 59-й минуте отправил шайбу уже в пустые ворота хозяев поля.

«Торпедо» набрало 65 очков и поднялось на второе место в Западной конференции, сравнявшись по очкам с «Локомотивом» и ЦСКА, но опередив их по дополнительным показателям. У «Динамо» 62 очка и пятое место там же.

Следующую игру «Торпедо» проведет в Череповце против «Северстали» 10 января, а «Динамо» в этот же день примет «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Тринеев (Менелл), 09:10

1:1 – Кручинин (Ян, Орлов), 33:48

1:2 – Федотов, 54:22

1:3 – Сизов, 58:47 (в пустые ворота)

Вратари: Коновалов – Хуска