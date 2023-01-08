«Авангард» третий раз подряд в этом сезоне обыграл «Автомобилист», потерпевший девятое поражение

Хоккеисты омского «Авангарда» третий раз подряд выиграли у екатеринбургского «Автомобилиста» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Спустя 17 секунд после его начала счет у хозяев льда открыл Корбэн Найт, спустя чуть больше минуты Даниил Тарасов сравнял его. На 36-й минуте Арсений Грицюк вывел хозяев вперед.

«Авангард» набрал 62 очка и вышел на третье место в Восточной конференции, у «Автомобилиста» 63 очка, однако екатеринбургский клуб может потерять лидерство уже после матча «Металлург» - «Салават Юлаев». Для того, чтобы стать лидерами на Востоке «Металлургу» нужно отправить матч в овертайм.

В следующей игре «Автомобилист» примет 10 января ЦСКА, а «Авангард» днем позже в Омске сыграет с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Найт (Мирошниченко, Шарипзянов), 20:17

1:1 – Тарасов (Ли, Романцев), 21:29

2:1 – Грицюк (Толчинский, Дергачев), 35:36

Вратари: Мишуров - Бобков