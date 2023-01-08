ЦСКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, выиграв у «Трактора»

Хоккеисты московского ЦСКА одержали волевую победу в гостях над «Трактором» в регулярном чемпионате Континентальная хоккейной лиги. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева льда открыли счет, большинство реализовал Антон Бурдасов (35-я минута), но за 17 секунд до конца второго периода Андрей Светлаков сравнял счет после передачи Сергея Плотникова. А в третьем периоде и сам Плотников отличился точным победным броском.

ЦСКА одержал пятую подряд и вернулся на второе место в Западной конференции с 67 очками. У «Трактора» 46 очков и десятое место на Востоке. Челябинский клуб отстает на два очка от зоны плей-офф.

Следующую игру ЦСКА проведет 10 января в Екатеринбурге против лидера Восточной конференции – «Автомобилиста», а «Трактор» днем позже в Ярославле сыграет с «Локомотивом».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Трактор» (Челябинск) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Бурдасов (Тертышный, Хэмилтон), 34:14 (бол.)

1:1 – Светлаков (Плотников), 39:43

1:2 – Плотников (Каменев, Нестеров), 43:20

Вратари: Мыльников - Шарыченков