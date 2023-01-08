«Салават Юлаев» в выездном матче обыграл «Металлург» 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой уфимцев со счетом 2:0.
Отметим, что в составе гостевой команды заброшенными шайбами отметились Егор Сучков (35-я минута) и Александр Хмелевский (50).
Таким образом, подопечные Виктора Козлова занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко после 48 игр. Команда Ильи Воробьева по-прежнему располагается на второй строчке, имея в своем активе 62 очка.
Добавим, 12 января «Металлург» на своей домашней арене примет «Адмирал», 10 января «Салават Юлаев» отправится в гости к московскому «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:2 (0:0 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Сучков (Пименов), 34:23
0:2 – Хмелевский, 49:30
Вратари: Паскуаль – Кареев