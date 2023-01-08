Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:0).

Отметим, что в матче хоккейных команд голы на счету Егора Сучков и Александра Хмелевского.

«Тяжелый матч. Хоккеисты соперника играют хорошо. Сегодня обе команды выглядели немного уставшими, потому что много сил было отдано в предыдущих встречах. В такой момент нужно сконцентрироваться на обороне и игре вратаря. Мы играем от обороны из-за того, что в нашей команде нет легионеров. Придерживаемся плана – выигрывает тот, кто меньше пропустит», – приводит слова Козлова клубная пресс-служба «Салавата».

Добавим, что подопечные Виктора Козлова занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко после 48 игр.

10 января «Салават Юлаев» отправится в гости к московскому «Динамо».