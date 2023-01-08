Дубль Петунина помог «Северстали» обыграть «Куньлунь» 

«Северсталь» дома оказался сильнее «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу череповецкого клуба.

Отметим, что в составе победителей дублем отличился Александр Петунин (7-я минута, 43), по голу забили Игорь Гераськин (1), Максим Колмыков (18),Даниил Вовченко (42) и Адам Лишка (47). За гостей шайбы забросили Герман Точилкин (3), Томаш Юрчо (24), Паркер Фу (35), Клиффорд Пу (36) и Лукас Локхарт (41).

Таким образом, подопечные Андрея Разина набирают 49 очков и занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции после 48 проведенных игр. Команда Грег Айрленда располагается на десятом место, имея в своем активе 37 очков.

10 января «Северсталь» сыграет дома с «Торпедо». 11 января «Куньлунь» отправится в гости к минскому «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Куньлунь» (Пекин) – 6:5 (3:1, 0:3, 3:1)

Вратари: Шугаев - Смит