«Локомотив» провалил третий период в матче со «Спартаком» и проиграл пятый раз подряд

Хоккеисты ярославского «Локомотива» проиграли пятый матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле они уступили московскому «Спартаку» - 3:5.

В составе победителей отличились Максим Цыплаков (7-я минута), Джозеф Кин (48), Андрей Локтионов (52), Илья Талалуев (54) и Федор Свечков (56). У хозяев льда дубль на счету Ивана Чеховича (35, 60) и одна шайба у Максима Шалунова (23).

«Спартак» набрал 51 очко и занимает 7-е место в Западной конференции. «Локомотив» с 65 очками опустился на четвертое место там же.

Следующую игру «Спартак» проведет в Санкт-Петербурге 10 января со СКА, а «Локомотив» на следующий день примет «Трактор».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 3:5 (0:1, 2:0, 1:4)

Голы:

0:1 – Цыплаков (Талалуев, Емелин), 06:49

1:1 – Шалунов (Березкин, Сергеев), 22:32

2:1 – Чехович (Березкин, Алексеев), 34:39 (бол.)

2:2 – Кин (Принс), 47:43 (бол.)

2:3 – Локтионов, 51:49

2:4 – Талалуев (Квартальнов), 53:51

2:5 – Свечков (Заседа, Вароне), 55:32

3:5 – Чехович (Елесин, Марченко), 59:26

Вратари: Бочаров - Красиков