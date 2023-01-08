«Сочи» уступил СКА и повторил антирекорд КХЛ 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА завершился победой петербуржцев со счетом 6:3. Сочинская команда потерпела свое 19-е поражение кряду. Это антирекорд лиги.
Отметим, что в составе гостевой команды заброшенными шайбами отметились Василий Глотов (22-я минута), Степан Фальковский (23), Михаил Пашнин (23), Марат Хайруллин (51), Никита Гусев (54) и Валентин Зыков (58). Хозяева ответили голами Сергея Попова (6), Тиграна Ярулина (13) и Матвея Мичкова (32).
Таким образом, подопечные Романа Ротенберга лидируют в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очков после 49 игр. Команда Сергея Светлова занимает 11 строчку, имея в своем активе 18 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» – СКА – 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)
Вратари: Бердин - Подъяпольский