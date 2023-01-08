«Витязь» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче КХЛ

Хоккеисты подмосковного «Витязя» одержали волевую победу над «Нефтехимиком» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

У победителей дублем отметился Владислав Кара (17, 53 минута), шайбы также на счету Дэниэля Буцаева (15), Дмитрия Кугрышева (32) и Ивана Ежова (58). У хозяев льда отличились Андрей Белозеров (7) и Павел Порядин (24).

«Витязь» сохранил шестую позицию в Западной конференции, набрав 52 очка и опережая на одно очко московский «Спартак». «Нефтехимик» с 45 очками замыкает турнирную таблицу на Востоке, но от зоны плей-офф его отделяет три очка.

«Витязь» 10 января сыграет с «Сочи», а «Нефтехимик» на следующий день примет «Амур».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Витязь» (Московская область) – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы:

1:0 – Белозеров (Леонтьев), 06:09

1:1 – Буцаев (Граовац, Уилсон), 14:47

1:2 – Кара (Старков, Рассказов), 16:53

2:2 – Порядин (Хохлов), 23:48

2:3 – Кугрышев (Яремчук, Галузин), 31:47

2:4 – Кара (Старков, Рассказов), 52:13

2:5 – Ежов (Аркалов), 57:58 (в пустые ворота)

Вратари: Судницин - Дорожко