Тренер «Куньлуня» – о поражении от «Северстали»: Обидно проводить много времени в меньшинстве

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд поделился мнением о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:6)

Отметим, что за пекинский клуб заброшенными шайбами отметились Герман Точилкин, Томаш Юрчо, Паркер Фу, Клиффорд Пу и Лукас Локхарт.

«Трудно подводить итог этой встречи. Проиграли со счетом 5:6. Забили пять голов и обязаны были побеждать. Мы контролировали шайбу целый второй период. Но сложно проводить в игре столько времени в меньшинстве. Это обидно», – приводит слова Айрленда пресс-служба Северстали.

Напомним, что «Куньлунь» располагается на десятом месте, имея в своем активе 37 очков.

11 января команда Грега Айрленда отправится в гости к минскому «Динамо».