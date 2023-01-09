Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» победить «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Брэйден Шенн. Еще одну шайбу забросил Брэндон Саад, реализовавший большинство.
Российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич стал автором голевой передачи.
«Сент-Луис» набрал 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Дикари» с 47 очками остались шестыми.
источник: «Советский спорт»