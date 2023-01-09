«Питтсбург» обыграл «Аризону», Малкин отметился голевой передачей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде нанес поражение «Аризоне Койотис».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Джейк Гюнцел. Еще по одной шайбе забросили Джейсон Закер с передачи Евгения Малкина и Джефф Картер.
Хозяева ответили точным броском в исполнении Баррета Хейтона.
«Пингвины» набрали 46 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Аризона» с 31 очком 14-я на Западе.
источник: «Советский спорт»