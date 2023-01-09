«Вашингтон» победил «Коламбус», Овечкин побил рекорд по играм в НХЛ среди россиян

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Коламбус» со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 3-й минуте забросил Эрик Густафссон.

В данной игре принял участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он провел свой 1317 матч в НХЛ и стал рекордсменом среди россиян по данному показателю, превзойдя Алексея Ковалева.

«Кэпиталз» набрали 52 очка и поднялись на третье место турнирной таблицы Столичного дивизиона, которую замыкают «Блю Джэкетс», имея в своем активе 26 очков.

11 января «Коламбус» сыграет в гостях против «Тампы-Бэй», «Вашингтон» на следующий день проведет выездную игру против «Филадельфии».