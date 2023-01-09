Билялов, Грант и Хмелевский признаны КХЛ лучшими игроками недели

КХЛ назвала лучших игроков восемнадцатой недели сезона-2022/23.

Лучшим вратарем стал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, при котором казанский клуб победил во всех двух матчах. В среднем Билялов отражал 27 бросков, что составило 98,15 процентов.

Лучшим защитником назван Алекс Грант из «Барыса», став первым в истории КХЛ игроком обороны оформившим «покер». Также на его счету одна голевая передача, шесть силовых приемов и такое же количество заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский, набравший 5 (2+3) очков в трех матчах, каждый из которых он завершил с положительным показателем полезности.

Лучшим новичком стал нападающий «Амура» Никита Гребенкин, забивший за три игры один гол и отдавший две результативные передачи.