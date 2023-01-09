«Адмирал» победил «Барыс» и закрепился в зоне плей-офф КХЛ

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 3:0.

В составе «моряков» забивали Павел Шэн (6-я минута), Либор Шулак в большинстве (37), Дмитрий Сидляров (39).

Команда из России набрала 57 очков и занимает шестое место в Восточной конференции, где зону плей-офф (восемь команд) с 48 очками замыкает клуб из Казахстана.

«Барыс» 12 января примет ЦСКА. «Адмирал» в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».

КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) - «Барыс» (Астана) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Шэн (Сидляров, Гутик), 05:29

2:0 – Шулак (Горшков, Берлев), 36:05 (Бол.)

3:0 – Сидляров (Гутик, Шулак), 38:28