«Ак Барс» в серии буллитов добыл победу над «Сибирью»

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались казанцы.

Автором решающего броска стал Дмитрий Воронков. В основное время у «Ак Барса» отличились Александр Радулов и Василий Токранов. У «Сибири» это сделали Никита Коротков и Александр Шаров.

Таким образом, клуб из Татарстана выиграл четвертый матч кряду, а команда Андрея Мартемьянова прервала серию из трех побед подряд.

14 января команды сыграют еще раз. Матч пройдет в Казани и начнется в 17.00 мск.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Ак Барс» – 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)

Голы:

1:0 – 15 Коротков (Бек, Аланов)

2:0 – 22 Шаров (Бек, Морозов)

2:1 – 28 Радулов (Токранов, Галиев)

2:2 – 47 Токранов (Дыняк)

Решающий буллит: Воронков