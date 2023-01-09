«Ак Барс» в серии буллитов добыл победу над «Сибирью»

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались казанцы.
Автором решающего броска стал Дмитрий Воронков. В основное время у «Ак Барса» отличились Александр Радулов и Василий Токранов. У «Сибири» это сделали Никита Коротков и Александр Шаров.
Таким образом, клуб из Татарстана выиграл четвертый матч кряду, а команда Андрея Мартемьянова прервала серию из трех побед подряд.
14 января команды сыграют еще раз. Матч пройдет в Казани и начнется в 17.00 мск.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Ак Барс» – 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)
Голы:
1:0 – 15 Коротков (Бек, Аланов)
2:0 – 22 Шаров (Бек, Морозов)
2:1 – 28 Радулов (Токранов, Галиев)
2:2 – 47 Токранов (Дыняк)
Решающий буллит: Воронков