«Когда-нибудь НХЛ придется за это заплатить»: Гашек высказался об участии россиян в матче всех звезд

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал участие российских игроков в матче всех звезд НХЛ в 2023 году.

«Самое существенное и самое грустное в этом матче, как и во всем сезоне, - это то, что она будет огромной рекламой российской спецоперации на Украине. Это возлагает ответственность за ущерб и потерянные жизни на НХЛ. Когда-нибудь НХЛ придется за это заплатить», - написал чех в своих соцсетях.

Напомним, что в мероприятии запланировано участие капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а также Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игоря Шестеркина («Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд»), Андрея Свечникова («Каролина Харрикейнз») и Владимира Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).

Добавим, что ранее Гашек уже не раз попадал в поле зрения СМИ благодаря антироссийским высказываниям.