«Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу», Костин спровоцировал драку

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых дублями отметились Кевин Фиала и Адриан Кемпе. Примечательно, что все четыре шайбы были заброшены в большинстве.

Еще по разу отличились Алекс Айафалло и Виктор Арвидссон.

Гости ответили точными бросками Кайлера Ямамото, Райана Маклеода и Коннора Макдэвида.

Российский нападающий «нефтяников» Клим Костин за несколько минут до финальной сирены вызвал на кулачный поединок форварда соперников Брендана Лемье, из которого вышел победителем и схлопотал 5+10.

«Короли» набрали 54 очка и делят вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции с «Даллас Старз».

«Эдмонтон» с 45 очками занимает восьмое место.