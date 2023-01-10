«Автомобилист» удержал победу над ЦСКА

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:4.

В составе хозяев забивали Брукс Мэйсек (4-я минута), Дмитрий Жукенов (29), Сергей Широков (48) и Владимир Кузнецов, поразивший пустые ворота (60), а у армейцев Никита Нестеров (13) и Антон Слепышев (57). Отметим, что три шайбы были заброшены в большинстве.

Московский клуб с 67 очками занимает второе место на Западе, а уральская команда, набрав 65 очков, лидирует на Востоке.

ЦСКА 12 января сыграет в гостях с «Барысом». «Автомобилист» спустя два дня ждет матч в Минске против местного «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) - ЦСКА (Москва) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Мэйсек, 3:29

1:1 – Нестеров (Плотников), 12:14

2:1 – Жукенов (Гуркин, Блэкер), 28:30 (Бол.)

3:1 – Широков (Волк), 47:16 (Бол.)

3:2 - Слепышев (Григоренко, Мамин), 56:44 (Бол.)

4:2 - Кузнецов, 59:49 (П.В.)