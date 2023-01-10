Хет-трик Петунина помог «Северстали» одержать победу над «Торпедо»

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Торпедо» со счетом 5:4 Б.

В основное время шайбы в составе нижегородцев шайбы забрасывали дважды Николай Коваленко, сначала в равных составах (7-я минута), потом в большинстве (25), а также Денис Ян (40) и Максим Летунов в меньшинстве (47). У клуба из Череповца хет-трик оформил Александр Петунин (13, 20, 48 - бол.), еще один гол забил Кирилл Пилипенко (29).

Команды смогли выявить победителя только в серии буллитов, где точнее была «Северсталь» - 2:1, победный бросок совершил Робин Пресс.

Нижегородцы с 66 очками остались третьими в турнирной таблице Западной конференции, где команда Андрея Разина, набрав 51 очко идет восьмой.

«Торпедо» сыграет 12 января в гостях против «Сочи», «Северсталь» на следующий день проведет выездной матч с «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 5:4 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 2:1Б)

Голы:

0:1 – Коваленко (Орлов), 6:03

1:1 – Петунин (Пыленков, Абросимов), 12:25

2:1 – Петунин (Тимашов), 19:01

2:2 – Коваленко (Кручинин), 24:28 (Бол.)

3:2 – Пилипенко (Петунин), 28:43

3:3 – Ян (Летунов, Гончарук), 39:56

4:3 - Летунов (Коваленко, Сизов), 46:43 (Мен.)

4:4 - Петунин (Пилипенко), 47:48 (Бол.)

5:4 - Пресс - победный буллит