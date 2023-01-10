Шайба Лильи принесла московскому «Динамо» победу в матче с «Салаватом Юлаевым»

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

В составе бело-голубых забивали Максим Джиошвили (10-я минута), Владислав Ефремов в меньшинстве (27) и Якоб Лилья (58).

У уфимцев шайбы забросили Данил Аймурзин (49) и Николай Кулемин (49).

Москвичи набрали 64 очка и занимают пятое место на Западе, клуб из Башкортостана остался с 61 очком также пятым, но на Востоке.

«Динамо» 13 января сыграет в гостях против СКА, «Салават Юлаев» на следующий день примет «Адмирал».