СКА нанес «Спартаку» девятое поражение в последних десяти матчах КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду одолел московский «Спартак».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Захар Бардаков, Никита Гусев и Святослав Гребенщиков. Гости ответили точными бросками Джозефа Кина и Артема Серикова.

СКА набрал 80 очков и упрочил свое лидерство в турнирной таблице Западной конференции и всего первенства. Москвичи с 51 очком идут седьмыми.

Напомним, что сегодняшнее поражение стало для красно-белых девятым в последних десяти матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) - 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы:

1:0 - Бардаков (Волков), 7:04

2:0 - Гусев (Хуснутдинов, Никишин), 15:56

2:1 - Кин (Хохлачев, Принс), 24:51

3:1 - Гребенщиков (Фальковский), 33:07

3:2 - Сериков (Вароне, Заседа), 39:53

Вратари: Николаев - Красиков.