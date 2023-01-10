World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сочи» стал первым клубом в истории КХЛ, потерпевшим 20 поражений кряду

В последний раз южане побеждали в ноябре 2022 года.
10 января 2023 21:50
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Сочи» на своей площадке уступили «Витязю» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Юрий Александров (7-я минута) и Матвей Мичков (60). Соперник ответил голами Скотта Уилсона (2), Владимира Галузина (15) и Ивана Ежова (39).

Отметим, что сочинцы стали первой командой в истории лиги, потерпевшей 20 поражений кряду. Ранее подобный антирекорд принадлежал «Спартаку» – красно-белые проигрывали 20 раз подряд в сезоне-2013/14.

В данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков. «Витязь» идет шестым (54 очка).

12 января сочинцы дома сыграют против «Торпедо», подмосковный клуб днем позже на выезде встретится с «Куньлунем».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Федоров остался недоволен настроем ЦСКА на матч с «Автомобилистом»
Армейцы потерпели поражение, которое их наставник назвал чувствительным.
10.01.2023 22:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА нанес «Спартаку» девятое поражение в последних десяти матчах КХЛ
Питерцы вновь оказались сильнее москвичей.
10.01.2023 21:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сочи» стал первым клубом в истории КХЛ, потерпевшим 20 поражений кряду
В последний раз южане побеждали в ноябре 2022 года.
10.01.2023 21:50
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Шайба Лильи принесла московскому «Динамо» победу в матче с «Салаватом Юлаевым»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в столице России.
10.01.2023 21:44
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Хет-трик Петунина помог «Северстали» одержать победу над «Торпедо»
Игра регулярного чемпионата КХЛ завершилась в серии буллитов.
10.01.2023 21:30
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Автомобилист» удержал победу над ЦСКА
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Екатеринбурге.
10.01.2023 19:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Что я должен сделать?». Малкин - о непопадании в рейтинг 100 лучших игроков НХЛ
«Что я должен сделать?». Малкин - о непопадании в рейтинг 100 лучших игроков НХЛ
Российский форвард завоевал с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли.
10.01.2023 16:51
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу», Костин спровоцировал драку
Россиянин не отметился результативными действиями на льду.
10.01.2023 09:59
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Когда-нибудь НХЛ придется за это заплатить»: Гашек высказался об участии россиян в матче всех звезд
Лига выбрала уже шестерых российских игроков для участия в мероприятии.
09.01.2023 21:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» в серии буллитов добыл победу над «Сибирью»
Казанский клуб выиграл четвертый матч кряду.
09.01.2023 18:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика