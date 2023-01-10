«Сочи» стал первым клубом в истории КХЛ, потерпевшим 20 поражений кряду

Хоккеисты «Сочи» на своей площадке уступили «Витязю» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Юрий Александров (7-я минута) и Матвей Мичков (60). Соперник ответил голами Скотта Уилсона (2), Владимира Галузина (15) и Ивана Ежова (39).
Отметим, что сочинцы стали первой командой в истории лиги, потерпевшей 20 поражений кряду. Ранее подобный антирекорд принадлежал «Спартаку» – красно-белые проигрывали 20 раз подряд в сезоне-2013/14.
В данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков. «Витязь» идет шестым (54 очка).
12 января сочинцы дома сыграют против «Торпедо», подмосковный клуб днем позже на выезде встретится с «Куньлунем».
источник: «Советский спорт»