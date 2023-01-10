Федоров остался недоволен настроем ЦСКА на матч с «Автомобилистом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Перестали играть после первого периода. Причины установим, проанализируем. Я считаю, что мы не смогли завести команду на два периода. Чувствительное поражение, которое дало пищу для размышлений. Хоккей — командный вид спорта, нужны все 20 игроков плюс два вратаря. Команда играла без искры. Смена троек связана с тем, что выздоровели ребята из игрового состава, и они должны были получить игровое время. Все сроки по медицинским показателям выдержаны, парням надо играть, они быстрее наберут форму», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу уральцев, проводивших домашний поединок.

В составе хозяев забивали Брукс Мэйсек (4-я минута), Дмитрий Жукенов (29), Сергей Широков (48) и Владимир Кузнецов, поразивший пустые ворота (60), а у армейцев Никита Нестеров (13) и Антон Слепышев (57). Отметим, что три шайбы были заброшены в большинстве.

Московский клуб с 67 очками занимает второе место на Западе, а уральская команда, набрав 65 очков, лидирует на Востоке.

ЦСКА 12 января сыграет в гостях с «Барысом». «Автомобилист» спустя два дня ждет матч в Минске против местного «Динамо».