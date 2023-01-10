World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексей Кудашов: Изначально было понятно, что игра с «Салаватом Юлаевым» будет очень тактической

Бело-голубые в последний момент избежали овертайма.
10 января 2023 22:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Изначально было ясно, что игра будет очень тактической, без чего-то сверхъестественного. Кто-то атакует - другой обороняется, и, соответственно, наоборот. Когда мы повели, Уфа стала больше заниматься атакой, потому что ей надо было отыгрываться. Схемы и рисунки два периода были одинаковые, а на третий чуть поменялись закаты, раскаты и игра в обороне. Еще раз повторюсь, что с двух сторон была очень тактическая игра, и слава богу, что мы ее выиграли», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, встреча завершилась ос счетом 3:2 в пользу москвичей, в составе которых забивали Максим Джиошвили (10-я минута), Владислав Ефремов в меньшинстве (27) и Якоб Лилья (58).

У уфимцев шайбы забросили Данил Аймурзин (49) и Николай Кулемин (49).

Москвичи набрали 64 очка и занимают пятое место на Западе, клуб из Башкортостана остался с 61 очком также пятым, но на Востоке.

«Динамо» 13 января сыграет в гостях против СКА, «Салават Юлаев» на следующий день примет «Адмирал».

источник: КХЛ
Это интересно:
Гришин объяснил поражение от СКА отсутствием веры хоккеистов «Спартака» в себя
Красно-белые потерпели девятую неудачу в десяти матчах.
10.01.2023 23:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Козлов признался, что не смотрит на место «Салавата Юлаева» в таблице и готовится к плей-офф
Уфимцы проиграли московскому «Динамо».
10.01.2023 23:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Алексей Кудашов: Изначально было понятно, что игра с «Салаватом Юлаевым» будет очень тактической
Бело-голубые в последний момент избежали овертайма.
10.01.2023 22:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Федоров остался недоволен настроем ЦСКА на матч с «Автомобилистом»
Армейцы потерпели поражение, которое их наставник назвал чувствительным.
10.01.2023 22:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА нанес «Спартаку» девятое поражение в последних десяти матчах КХЛ
Питерцы вновь оказались сильнее москвичей.
10.01.2023 21:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сочи» стал первым клубом в истории КХЛ, потерпевшим 20 поражений кряду
В последний раз южане побеждали в ноябре 2022 года.
10.01.2023 21:50
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Шайба Лильи принесла московскому «Динамо» победу в матче с «Салаватом Юлаевым»
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в столице России.
10.01.2023 21:44
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Хет-трик Петунина помог «Северстали» одержать победу над «Торпедо»
Игра регулярного чемпионата КХЛ завершилась в серии буллитов.
10.01.2023 21:30
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Автомобилист» удержал победу над ЦСКА
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Екатеринбурге.
10.01.2023 19:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Что я должен сделать?». Малкин - о непопадании в рейтинг 100 лучших игроков НХЛ
«Что я должен сделать?». Малкин - о непопадании в рейтинг 100 лучших игроков НХЛ
Российский форвард завоевал с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли.
10.01.2023 16:51
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика