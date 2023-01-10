Алексей Кудашов: Изначально было понятно, что игра с «Салаватом Юлаевым» будет очень тактической

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Изначально было ясно, что игра будет очень тактической, без чего-то сверхъестественного. Кто-то атакует - другой обороняется, и, соответственно, наоборот. Когда мы повели, Уфа стала больше заниматься атакой, потому что ей надо было отыгрываться. Схемы и рисунки два периода были одинаковые, а на третий чуть поменялись закаты, раскаты и игра в обороне. Еще раз повторюсь, что с двух сторон была очень тактическая игра, и слава богу, что мы ее выиграли», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, встреча завершилась ос счетом 3:2 в пользу москвичей, в составе которых забивали Максим Джиошвили (10-я минута), Владислав Ефремов в меньшинстве (27) и Якоб Лилья (58).

У уфимцев шайбы забросили Данил Аймурзин (49) и Николай Кулемин (49).

Москвичи набрали 64 очка и занимают пятое место на Западе, клуб из Башкортостана остался с 61 очком также пятым, но на Востоке.

«Динамо» 13 января сыграет в гостях против СКА, «Салават Юлаев» на следующий день примет «Адмирал».