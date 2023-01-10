Козлов признался, что не смотрит на место «Салавата Юлаева» в таблице и готовится к плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, заверив, что его подопечные уже думают о плей-офф Кубка Гагарина.

«Заруба в таблице на Востоке? Конечно, хотелось бы быть повыше, но вы правильно говорите, что идет очень приличная борьба и конкуренция. Все команды ровные и играют хорошо, график плотный, то есть все сталкиваются с физическими трудностями, но ситуация такая, что без разницы, на каком месте, мы должны подойти в плей-офф во всеоружии», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась ос счетом 3:2 в пользу москвичей, в составе которых забивали Максим Джиошвили (10-я минута), Владислав Ефремов в меньшинстве (27) и Якоб Лилья (58).

У уфимцев шайбы забросили Данил Аймурзин (49) и Николай Кулемин (49).

Москвичи набрали 64 очка и занимают пятое место на Западе, клуб из Башкортостана остался с 61 очком также пятым, но на Востоке.

«Динамо» 13 января сыграет в гостях против СКА, «Салават Юлаев» на следующий день примет «Адмирал».