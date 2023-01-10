Гришин объяснил поражение от СКА отсутствием веры хоккеистов «Спартака» в себя

Главный тренер московского «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение красно-белых от СКА в матче регулярного первенства КХЛ.

«Из-за того, что у нас молодая команда, думаю, не все ребята верили, выходя на матч, что против СКА можно играть на равных. Поэтому первый период такой неудачный. Отрадно, что дальше не опустили руки и попытались переломить ход игры - дальше играли обоюдоостро, интересно. Но, забивая два гола, невозможно победить СКА.

Почему не забили в формате «5 на 3»? В хоккее много причин. Во-первых, мастерство, никуда от этого не денешься. Во-вторых, удача. Этот элемент тоже нужен», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Захар Бардаков, Никита Гусев и Святослав Гребенщиков. Гости ответили точными бросками Джозефа Кина и Артема Серикова.

СКА набрал 80 очков и упрочил свое лидерство в турнирной таблице Западной конференции и всего первенства. Москвичи с 51 очком идут седьмыми.

Напомним, что сегодняшнее поражение стало для красно-белых девятым в последних десяти матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) - 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы:

1:0 - Бардаков (Волков), 7:04

2:0 - Гусев (Хуснутдинов, Никишин), 15:56

2:1 - Кин (Хохлачев, Принс), 24:51

3:1 - Гребенщиков (Фальковский), 33:07

3:2 - Сериков (Вароне, Заседа), 39:53

Вратари: Николаев - Красиков.