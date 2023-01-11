Буллит Панарина принес победу «Рейнджерс» над «Миннесотой»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» победили в серии буллитов «Миннесоту Уайльд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Гости после первого периода вели в счете, но хозяевам во втором удалось забросить две шайбы. В третьем команды обменялись голами. В составе победителей отличились К’Андре Миллер, Адам Фокс и Филип Хытил. У гостей шайбы на счету Кирилла Капризова, Джона Мерррилла и Матса Зуккарелло. Овертайм не выявил победителей, а в серии буллитов точнее оказались «Рейнджерс». Автором победного броска стал Артемий Панарин.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

«Миннесота» потерпела третье поражение подряд, у команды 48 очков и шестое место в Западной конференции. «Рейнджерс» с 53 очками идут пятыми на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» - «Миннесота» - 4:3Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Меррилл (Фолиньо, Гринуэй), 12:36

0:2 – Капризов (Стил, Ривз), 17:43

1:2 – Миллер (Веси), 22:37

2:2 – Фокс, 35:50

2:3 – Зукарелло (Стил, Бродин), 44:33

3:3 – Хытил (Фокс, Миллер), 53:35

4:3 – Шестеркин (буллит).