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Голы Бучневича и Александрова помогли «Сент-Луису» победить «Калгари»

На счету Бучневича также результативная передача.
11 января 2023 08:14
автор: Александр Евграфов

Голы российских хоккеистов Павла Бучневича и Никиты Александрова помогли «Сент-Луис Блюз» победить «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Сент-Луисе завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. В составе победителей также отличились Джордан Кайру (с передачи Бучневича) и Роберт Томас, на счету которого победная шайба в овертайме.

Павел Бучневич был признан третьей звездой матча.

У гостей шайбы забросили Милана Лучича, Эндрю Манджапане и Микаела Баклунда (с передачи Никиты Задорова).

«Сент-Луис набрал 45 очков и находится на 9-й строчке турнирной таблице Западной конференции, у «Калгари» 47 очков, команда на седьмом месте в той же конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» - «Калгари» - 4:3 ОТ(1:2, 0:1, 2:0, 1:0).

Голы:

1:0 – Бучневич (Кайру, Томас), 03:50 (бол.)

1:1 - Лучич (Кадри, Юбердо), 13:44

1:2 - Баклунд (Задоров, Манджапане), 15:38

1:3 - Манджапане (Хэнифин, Коулмэн), 21:02

2:3 - Александров (Сантини, Нейберс), 42:20

3:3 - Кайру (Бучневич, Росен), 42:48

4:3 -Томас (Кайру), 60:28.

источник: «Советский спорт»
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