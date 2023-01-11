Голы Бучневича и Александрова помогли «Сент-Луису» победить «Калгари»

Голы российских хоккеистов Павла Бучневича и Никиты Александрова помогли «Сент-Луис Блюз» победить «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча в Сент-Луисе завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. В составе победителей также отличились Джордан Кайру (с передачи Бучневича) и Роберт Томас, на счету которого победная шайба в овертайме.
Павел Бучневич был признан третьей звездой матча.
У гостей шайбы забросили Милана Лучича, Эндрю Манджапане и Микаела Баклунда (с передачи Никиты Задорова).
«Сент-Луис набрал 45 очков и находится на 9-й строчке турнирной таблице Западной конференции, у «Калгари» 47 очков, команда на седьмом месте в той же конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» - «Калгари» - 4:3 ОТ(1:2, 0:1, 2:0, 1:0).
Голы:
1:0 – Бучневич (Кайру, Томас), 03:50 (бол.)
1:1 - Лучич (Кадри, Юбердо), 13:44
1:2 - Баклунд (Задоров, Манджапане), 15:38
1:3 - Манджапане (Хэнифин, Коулмэн), 21:02
2:3 - Александров (Сантини, Нейберс), 42:20
3:3 - Кайру (Бучневич, Росен), 42:48
4:3 -Томас (Кайру), 60:28.