Дубль и две голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» выиграли у «Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды забросили в Питтсбурге на двоих 9 шайб, а встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда, одержавших волевую победу и отыгравшихся с 0:3 после 8-й минуты матча.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, признанный первой звездой матча, записал на свой счет дубль и две результативные передачи. У победителей также отличились Сидни Кросби, Джейсон Зукер (вторая звезда матча) и Рикард Ракелль. Третьей звездой матча стал вратарь «Пингвинз» Дастин Токарски заменил на 8-й минуте пропустившего три шайбы Кейси де Смита. Токарски отразил 18 из 19 бросков.

У гостей шайбы на счету Конора Гарлэнда, Брока Бесера, Куинна Хьюза и Трэвиса Дермотта.

«Питтсбург» набрал 48 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции, у «Ванкувера» 37 очков и 12 место на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Питтсбург» - «Ванкувер» - 5:4 (3:3, 2:0, 0:1).

Голы:

0:1 - Гарлэнд (Хьюз, Шенн), 04:46

0:2 - Бесер (Хорват, Михеев), 06:40

0:3 - Хьюз (Шенн, Петтерссон), 07:05

1:3 - Малкин (Смит, Раст), 08:57 (бол.)

2:3 - Кросби (Дюмулин, Раст), 14:25

3:3 - Зукер (Малкин), 16:30

4:3 - Малкин (Зукер), 27:58

5:3 - Ракелль (Малкин, Смит), 34:31 (бол.)

5:4 - Дермотт (Экман-Ларссон, Бесер), 52:52.