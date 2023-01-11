Кучеров поднялся на третье место в споре бомбардиров НХЛ этого сезона

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнингс» победили «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча во Флориде завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет дубль и две результативные передачи, что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ этого сезона. Теперь у него 59 очков (16+43) и он опередил Дэвида Пастрняка из Бостона, у которого 58 очков (32+26). Впереди два игрока «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 77 очками (34+43) и Леон Драйзайтль с 62 очками (22+40).

У «Тампы» также отличились Владислав Наместников (третья звезда дня), Ник Пол, Брэйден Пойнт и Росс Колтон. В составе «Коламбуса» шайбы забросили Гэвин Байрейтер, Тим Берни и Кирилл Марченко.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков.

«Тампа» набрала 51 очко и и занимает шестое место в таблице Восточной конференции, Коламбус замыкает ее с 26 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Тампа-Бэй» - «Коламбус» - 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Голы:

1:0 - Кучеров (Чернак, Хагель), 01:40

2:0 - Пол (Кучеров, Хедман), 09:05 (бол.)

2:1 - Байрейтер (Рословик, Лайне), 27:04

3:1 - Наместников (Белльмар), 30:25

3:2 - Берни (Лайне), 44:35

4:2 - Кучеров (Хедман, Стэмкос), 46:33 (бол.)

5:2 - Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 52:22 (бол.)

6:2 - Колтон (Марун, Пол), 53:48

6:3 - Марченко, 56:34.