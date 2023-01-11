Малкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте лиги.

В матче с «Ванкувер Кэнакс», «Питтсбург» проигрывал к 8-й минуте матча 0:3. Малкин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи, благодаря чему «пингвины» смогли переломить ход встречи и победить 5:4.

Малкин набрал четыре и более очков в одной игре в 28-й раз в карьере. По этому показателю он четвертый в НХЛ. Впереди него его одноклубник Сидни Кросби (37), нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (32) и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (30).

Второй звездой дня стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Доусон Мерсер, который записал на свой счет дубль и голевую передачу в победном матче с «Каролиной Харрикейнз». Третьей звездой назван защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер, благодаря четырем результативным передачам которого его команда победила «Виннипег» - 7:5.