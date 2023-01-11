Барбашев и Тарасенко могут быть обменяны в дедлайн

В США считают, что в дедлайн текущего сезона НХЛ могут быть обменяны форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

Инсайдер Эллиот Фридман отмечает, что команду также могут покинуть Райан О’Райли и Нико Миккола.

Добавим, что Тарасенко заработает в этом сезоне 7,5 млн долларов. У Барбашева на руках контракт на 2,25 миллиона. Оба россиянина могут стать неограниченно свободными агентами по окончанию текущего чемпионата.

В текущем сезоне Владимир провел 34 матча, в которых набрал 29 (10+19) очков. В активе Ивана 19 (6+13) очков в 42 играх.