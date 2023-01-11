Нападающий «Сибири» Сетдиков выбыл на три недели из-за травмы

Хоккеист «Сибири» Никита Сетдиков выбыл из строя приблизительно на три недели из-за травмы, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
Нападающий получил повреждение в матче с «Ак Барсом» (2:3Б). После медицинского обследования была определена тяжесть травмы и срок восстановления.
В текущем сезоне Сетдиков провел 41 матч и набрал 17 (7+10) очков.
«Сибирь» набрала 62 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции, отставая по дополнительным показателям от «Металлурга» и «Авангарда», у которых тоже по 62 очка.
Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.