Малкин о волевой победе над «Ванкувером»: Мы все верили, что отыграемся

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» рассказал об эмоциях в команде.

К 8-й минуте первого периода хоккеисты «Питтсбурга» уже проигрывали со счетом 0:3, но смогли переломить ход встречи и победить 5:4. На счету Малкина дубль и две голевые передачи. Россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

«На скамейке запасных мы все верили, что можем отыграться. Это наш настрой как команды. Мы одержали отличную победу. Все поддерживали друг друга», - цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

Малкин набрал четыре и более очков в одной игре в 28-й раз в карьере. По этому показателю он четвертый в НХЛ. Впереди него его одноклубник Сидни Кросби (37), нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (32) и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (30).

«Питтсбург» набрал 48 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции