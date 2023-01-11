«Ак Барс» обыграл «Авангард», одержав пятую победу кряду в КХЛ

«Ак Барс» на выезде оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанского клуба.

В составе победителей отличились Дмитрий Воронков и Илья Сафонов.

«Ястребы» ответили заброшенной шайбой в исполнении Арсения Грицюка.

Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова одержала пятую победу подряд и с 59 очками располагается на шестой позиции Восточной конференции. Подопечные Михаила Кравца находятся на третьей строчке, имея в своем активе 62 очка.

В следующем матче «Ак Барс» примет дома «Сибирь» (14 января), а «Авангард» сыграет в Омске с «Нефтехимиком» (16 января).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Ак Барс» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Воронков (Радулов, Войнов), 1:41

1:1 – Грицюк (Толчинский, Телегин), 3:53

1:2 – Сафонов (), 47:31.