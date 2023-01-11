Тренер «Авангарда» Кравец – о поражении от «Ак Барса»: В таком матче больше работает характер 

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2).

Отмечается, что единственная шайба омской команды была заброшена усилиями нападающего Арсения Грицюка.

«Я пытался предостеречь команду. Говорил, что казанцы сейчас на хорошем ходу. Малейшая расслабленность или недоработка с таким соперником ведет к пропуску гола. В таком матче важны характер и мужество. К сожалению, мы пропустили больше. По моментам игра могла закончиться с любым исходом. Двигаемся дальше», – приводит слова Кравеца пресс-служба КХЛ.

Добавим, что на данный момент «Авангард» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 62 очка после 49 игр.

16 января подопечные Кравеца примут на своей домашней арене «Нефтехимик».