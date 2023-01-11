«Нефтехимик» оказался сильнее «Амура» в матче КХЛ

«Нефтехимик» на своей площадке оказался сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижнекамского клуба.
В составе победителей отличился Вячеслав Лещенко.
Таким образом, команда Олега Леонтьева с 47 очками располагается на 10-й позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Вадима Епачинцева находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 46 очков.
В следующем матче «Нефтехимик» отправится на выезд к «Барысу» (14 января), а «Амур» сыграет в Санкт-Петербурге против СКА (15 января).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» – «Амур» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол:
1:0 – Лещенко (Белозеров, Кизимов), 12:58.
источник: «Советский спорт»