«Трактор» нанес «Локомотиву» пятое поражение подряд в КХЛ 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и «Трактором» завершился победой челябинцев со счетом 1:0.
Отметим, что единственная шайба встречи была заброшена нападающим гостей Никитой Тертышным (22-я минута).
Таким образом, подопечные Анвара Гатиятулина занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очко после 50 игр. Команда Игоря Никитина располагается на четвертой строчке на Западе, имея в своем активе 65 очков.
Добавим, что 13 января «Локомотив» на своей домашней арене примет «Северсталь», 13 января «Трактор» отправится в гости к московскому «Спартаку».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Трактор» (Челябинск) – 0:1 (0:0 0:1, 0:0)
Голы:
0:1 – Тертышный (Телегин, Карпухин), 21:07
Вратари: Исаев – Мыльников