Хет-трик Клиффорда Пу помог «Куньлуню» одолеть минское «Динамо» 

Хоккеисты «Куньлуня» оказались сильнее минского «Динамо» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что за хозяев льда заброшенной шайбой отметились Марк Барберио (41-я минута) и Роман Горбунов (58). Гости ответили хет-триком Клиффорда Пу (14,22,56), по голу забили Томаш Юрчо (25), Кайл Вуд (31) и Фу Паркер (60).
Таким образом, подопечные Грега Айрленда занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков после 50 игр. Команда Крейга Вудкрофта занимает девятую строчку, имея в своем активе 48 очков.
Добавим, что 13 января минское «Динамо» сыграет дома с «Амуром». В тот же день «Куньлунь» примет на своей арене «Витязь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Куньлунь» (Пекин) – 2:6 (0:1 0:3, 2:2)
Вратари: Колосов – Смит