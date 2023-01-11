«Не забиваешь - не выигрываешь». Никитин - о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий после поражения своей команды от «Трактора» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Скажу банально: не забиваешь - не выигрываешь. Можно много рассказывать, но именно это истина. К сожалению, мы не смогли найти ключи к вратарю соперника», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Отметим, что единственная шайба встречи была заброшена нападающим гостей Никитой Тертышным (22-я минута).

Таким образом, подопечные Анвара Гатиятулина занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очко после 50 игр. Команда Игоря Никитина располагается на четвертой строчке на Западе, имея в своем активе 65 очков.

Добавим, что 13 января «Локомотив» на своей домашней арене примет «Северсталь», 13 января «Трактор» отправится в гости к московскому «Спартаку».