Гатиятулин – о победе над «Локомотивом»: Стали играть надежнее и проще, смогли победить

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:0).

Отмечается, что единственную шайбу встречи забросил нападающий челябинского клуба Никита Тертышный.

«Мы понимали, что наш матч с «Локомотивом» будет тяжелым с вязким хоккеем. К счастью, у нас получилось реализовать свой момент и победить. Во втором периоде перестали владеть шайбой, однако смогли вовремя среагировать и перестроиться. Стали играть надежнее и проще и смогли победить», – приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очко после 50 игр.

3 января «Трактор» отправится в гости к московскому «Спартаку».