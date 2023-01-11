Билялетдинов - о победе над «Авангардом»: Обе команды играли на результат

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы своей команды над «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я думаю, что матч получился хорошим - обе команды играли на результат, много хороших вещей можно было увидеть на протяжении всего матча. Я доволен ребятами, они старались выполнять игровое задание», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

После этой встречи команда Зинэтулы Билялетдинова одержала пятую победу подряд и с 59 очками располагается на шестой позиции Восточной конференции. Подопечные Михаила Кравца находятся на третьей строчке, имея в своем активе 62 очка.

В следующем матче «Ак Барс» примет дома «Сибирь» (14 января), а «Авангард» сыграет в Омске с «Нефтехимиком» (16 января).