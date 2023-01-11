НХЛ назвала имена главных тренеров на Матч звезд-2023

Пресс-служба НХЛ объявила, какие тренеры будут руководить командами в Матче звезд-2023.
Таким образом, сборную Столичного дивизиона возглавит Род Бриндамор («Каролина»). Команду Атлантического дивизиона будет тренировать Джим Монтгомери («Бостон»). Сборная Центрального дивизиона выйдет на лед под руководством Питера Дебура из «Далласа». Тренером команды Тихоокеанского дивизиона станет Брюс Кэссиди («Вегас»).
Напомним, что Матч звезд НХЛ пройдет 5 февраля в Санрайзе на домашней арене «Флориды».
источник: NHL (НХЛ)