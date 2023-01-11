World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

НХЛ назвала имена главных тренеров на Матч звезд-2023

Встреча состоится 5 февраля в Санрайзе.
11 января 2023 23:32

Пресс-служба НХЛ объявила, какие тренеры будут руководить командами в Матче звезд-2023.

Таким образом, сборную Столичного дивизиона возглавит Род Бриндамор («Каролина»). Команду Атлантического дивизиона будет тренировать Джим Монтгомери («Бостон»). Сборная Центрального дивизиона выйдет на лед под руководством Питера Дебура из «Далласа». Тренером команды Тихоокеанского дивизиона станет Брюс Кэссиди («Вегас»).

Напомним, что Матч звезд НХЛ пройдет 5 февраля в Санрайзе на домашней арене «Флориды».

источник: NHL (НХЛ)
Это интересно:
Главный тренер «Куньлуня» объяснил, почему его команда смогла обыграть минское «Динамо»
Китайский клуб оказался сильнее своего соперника со счетом 6:2.
11.01.2023 23:54
Хоккей
НХЛ назвала имена главных тренеров на Матч звезд-2023
Встреча состоится 5 февраля в Санрайзе.
11.01.2023 23:32
Хоккей
Билялетдинов - о победе над «Авангардом»: Обе команды играли на результат
«Ак Барс» обыграл своего соперника со счетом 2:1.
11.01.2023 23:14
Хоккей
Гатиятулин – о победе над «Локомотивом»: Стали играть надежнее и проще, смогли победить
В гостевом матче КХЛ «Трактор» обыграл своего соперника со счетом 1:0.
11.01.2023 23:04
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Не забиваешь - не выигрываешь». Никитин - о поражении от «Трактора»
«Локомотив» уступил своему сопернику со счетом 0:1.
11.01.2023 22:55
Хоккей
Хет-трик Клиффорда Пу помог «Куньлуню» одолеть минское «Динамо» 
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся в Минске.  
11.01.2023 21:23
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Нефтехимик» оказался сильнее «Амура» в матче КХЛ
Встреча прошла в Нижнекамске.
11.01.2023 21:10
Хоккей
«Трактор» нанес «Локомотиву» пятое поражение подряд в КХЛ 
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся в Ярославле. 
11.01.2023 21:07
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Авангарда» Кравец – о поражении от «Ак Барса»: В таком матче больше работает характер 
Омский клуб потерпел поражение от казанцев со счетом 1:2.
11.01.2023 20:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Ак Барс» обыграл «Авангард», одержав пятую победу кряду в КХЛ
Встреча прошла в Омске.
11.01.2023 18:50
Хоккей
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика