Главный тренер «Куньлуня» объяснил, почему его команда смогла обыграть минское «Динамо»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд дал комментарий после гостевой победы своей команды над минским «Динамо» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо начали матч, это и стало причиной того, что 60 минут прошли в том темпе, который мы хотели. Хорошо сыграли, получилось все сделать в меньшинстве и большинстве, обе спецбригады проявили себя достаточно хорошо», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Отметим, что за хозяев льда заброшенной шайбой отметились Марк Барберио (41-я минута) и Роман Горбунов (58). Гости ответили хет-триком Клиффорда Пу (14,22,56), по голу забили Томаш Юрчо (25), Кайл Вуд (31) и Фу Паркер (60).

После этой встречи подопечные Грега Айрленда занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков после 50 игр. Команда Крейга Вудкрофта занимает девятую строчку, имея в своем активе 48 очков.

Добавим, что 13 января минское «Динамо» сыграет дома с «Амуром». В тот же день «Куньлунь» примет на своей арене «Витязь».